شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة المهارات الإدارية للعاملين في مصلحة السجون بأمن حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكلا

اختتمت اليوم بقاعة اللواء احمد سعيد المحمدي بقيادة امن المحافظة الدورة التدريبية لتأهيل العاملين بمصلحة السجون بالمكلا والتي نفذتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بالتنسيق مع رئاسة مصلحة التاهيل والاصلاح بوزارة الداخلية وذلك ضمن مشروع الدعم المؤسسي للاجهزة القضائية والامنية وبتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي.



وفي حفل الاختتام القى مدير عام الامن والشرطة بالمحافظة العميد منير كرامة التميمي رحب فيها بالحضور مقدما شكره وتقديره لرئاسة مصلحة التاهيل والاصلاح و للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الذين يواصلون دعمهم في تطوير برامج العمل في السجون وتأهيل الكوادر ومن ذلك الدورات التأهلية وورش العمل وبناء قدرات العاملين في مراكز التأهيل والإصلاح.

منوها أن قيادة أمن وشرطة ساحل حضرموت حريصة على النهوض بأوضاع السجون في شتي المجالات ومنها مجال تطوير مهارات العاملين بالسجون لتحسين اجراءات ومبادئ التعامل التي يجب أن يتحلى بها رجال المؤسسات الإصلاحية في التعامل مع النزلاء وفق المنهجية القائمة على حقوق الإنسان وهي العلاقات الإنسانية التي تربطنا بالإنسان المقيد حريته .

كما شكر في نهاية كلمته قيادة مصلحة التاهيل والإصلاح ممثلة برئيس المصلحة اللواء صالح عبدالحبيب والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي علي دورهم وتعاونها الدائم مع فرع المصلحة بالمكلا في تنفيذ مثل هذه البرامج المزيد من هذه الانشطة التي لها دور فعال في تطوير العمل لأفراد المصالح.

كما القى العقيد عبدالوهاب شكري مدير عام التأهيل والإصلاح بالمصلحة كلمة نيابة عن رئاسة المصلحة رحب فيها بالمشاركين مقدما شكره وتقديره للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ، التي تواصل دعمها اللامحدود في تقديم الدعم من خلال الدورات المهنية التي تم تنفيذها وكذلك دورات التأهيل المهني للعاملين في الاصلاحيات .

واضاف ان الدورات التي اقيمت في مدينة المكلا والتي تجري تنفيذها حاليا في مدينة عدن تأتي في اطار برنامج تدريبي للعاملين في الاصلاحيات المركزية في المحافظات المحررة ، والتي تركزت حول مهارات ادارة السجون ، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للأصلاح الجنائي – مكتب اليمن .

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ضمن مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في اليمن والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) لتنفيذ دورات وورش تدريبية تم تنفيذها للعاملين في المكلا – وسيئون – وشبوة – ومأرب – والمهرة – وسقطرى .

كما اضاف العقيد عبدالوهاب شكري ان البرنامج استهدف تدريب 76 متدرب من العاملين في السجون وقد بدأت تدشين الدورة الاولى يوم السبت اكتوبر الجاري وتستهدف تدريب 48 موظفا من سجن المنصورة وبير احمد بعدن وسجون ابين ولحج والضالع وتعز ، أي ان اجمالي من سيستفيد من التدريب هم 124 متدرب من موظفي الاصلاحيات المركزية في المحافظات المحررة ، ويقوم بالتدريب نخبة من كوادر متخصصة محليين من المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي .

منوها اهتمام قيادة المصلحة بجوانب التأهيل الاداري والفني والنفسي للعاملين في الاصلاحيات وذلك بهدف تأهيل نزلاء السجون نفسيا ومهنيا ليكون شخص صالح يخدم نفسه ووطنه .

كما توجه بالشكر نيابة عن قيادة المصلحة ممثله برئيس المصلحة اللواء / صالح عبدالحبيب والعميد / محمد باحسين وكيل المصلحة شكرهم وتقديرهم لقيادة امن المحافظة وادارة اصلاحية المكلا وقيادة التحالف العربي ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم الكبير في إعادة البنى التحتية للسجن المركزي والشكر للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي التي امتازت في جوانب عدة لتأهيل افراد المصالح واهتمامها بالسجين من حيث تقديم الدعم بتنفيذ مشاريع في جوانب الرعاية الصحية والايواء وكذا في مجالات التدريب والتأهيل للعاملين بالإصلاحيات ونزلاء السجن .

كما تشكر قيادة مصلحة السجون برنامج الامم المتحدة الانمائي ( UNDP ) الداعم لمشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في اليمن وكل من ساهم في انجاح البرامج التدريبية الاربعة .

وألقى الدكتور جميل ماطر ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي كلمة ناقلا تحيات قيادة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للمشاركين .

كما قدم شرح مفصل عن المنظمة وطبيعة عملها وبرامجها على مستوى العالم وتدخلاتها في اليمن متمنينا للمشاركين الاستفادة من هذه الدورات وعكس ما سوف تلقوه لتطوير العمل في مواقع عملهم وذلك لخدمة نزلاء المصالح في تحسين مستواهم الفكري والثقافي والنفسي ..

شاكرا كل من ساهم في انجاح هذه الدورات ممثلة بقيادة امن المحافظة وفرع مصلحة التاهيل والاصلاح بالمكلا والمشرفين والمشاركين في الدورات ..

عقب ذلك القى الملازم ثاني / يسلم النوحي كلمة المتدربين نيابة عن زملاءه أكد فيها ان التدريب الذي تلقوه سيكون له اثر كبير على تأديتهم مهام اعمالهم بكل كفاءة واقتدار .

واضاف في كلمته ان الحياة، محطة تلو الأخرى، نقف على أعتابها في انتظار القادم من الأيام، وإرادتنا تدفع دوما لاقتحام المستحيل فإن المستقبل يسكن بالأمل والحرص القويم والتفاني في مهام عملنا الإنساني.

حضر حفل الاختتام نائب مدير امن المحافظة العميد غيثان البحسني ورئيس النيابة العامة القاضي شاكر محفوظ بنش والعقيد محمد باغشوة مساعد مدير الامن للموارد البشرية وعدد من القيادات الامنية ومدراء الادارات.