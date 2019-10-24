"حضرموت للاختراع" تكرم الوكالة الالمانية للتعاون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

كرمت مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz لتمويلها للبرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الثانوية العامة لعام 2019 م الذي استهدف تدريب 200 طالب وطالبة في مجموعة من المهارات العلمية والعملية في مجالات التعليم الفني الذي نفذته مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي باشراف مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت .



جاء ذلك خلال لقاء المنسق العام لمشروع تحسين قابلية التوظيف لدى الشباب YIEP بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي giz الاستاذ / عبدالرحمن المعلمي بمكتبه في صنعاء بالأستاذ / أنيس عوض باجبير المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي مدير البرنامج الصيفي والأخ / هشام العطاس محاسب البرنامج ،وفي بداية اللقاء نوه المدير التنفيذي للمؤسسة بمدى أهمية هذه البرامج التدريبية في صقل قدرات الشباب ومساهمتها الواضحة في تحسين قرارات المشاركين لتكون أكثر وعيا لخياراتهم المستقبلية ، كما عرج عن شكرهم للوكالة لما أولته لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي من ثقة في تنفيذ هذا البرنامج .

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وبدوره قد أشاد المنسق العام لمشروع تحسين قابلية التوظيف لدى الشباب YIEP بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz الاستاذ / عبدالرحمن المعلمي وكافة فريق عمله بالجهود التي بذلتها مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي في إنجاح البرنامج التدريبي الصيفي وتحقيق أهدافه وقصص النجاح المنبثقة منه .

وفي ختام اللقاء قام المدير التنفيذي بتسليم الأستاذ / عبدالرحمن المعلمي درع تذكاري تقديرا وعرفانا للفرصة التدريبية التي قدموها لتدريب 200 طالب وطالبة من أبناء محافظة حضرموت.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه لاحتوائه على مكونات علمية وعملية وترفيهية تموله الوكالة الألمانية في محافظة حضرموت لمدة 29يوم تدريبي .

حضر مراسيم التكريم كل من /الأستاذ / محمد الحيد الضابط الفني للبرنامج والأستاذة / شروق النونو الضابط الإداري والأستاذة / رنيم الاغبري الضابط الفني بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي Giz .