إقبال حضرمي كثيف على المشاركة في العرس الجماعي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

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قال حسن حيدر، مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي، إن العرس الجماعي الخامس في حضرموت يضم 200 عريس وعروس من كافة مديريات حضرموت، سواء كان ساحل أو وادي، مضيفًا أن هذا المشروع ليس الأول بل الخامس على مستوى مديريات حضرموت والتاسع عشر على مستوى محافظات الجمهورية.



وأكد حيدر، أنه كان هناك إقبال كبير من الشباب على المشاركة في هذا العرس، وبالرغم من قبول 200 عريس وعروس لا يزال الإقبال شديدًا من جانب الشباب الطامحين لإكمال دينهم بالزواج، مشيرًا إلى الفرحة العارمة لكافة المتزوجين وأهاليهم.

وأوضح مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذه الخطوة الجبارة التي قدمها أبناء زايد تعتبر دعمًا كبيرًا لنواة المجتمع من الشباب الذين لا يستطيعون الزواج بسبب الظروف الاقتصادية، وهذا المشروع يعتبر دعم وخلق للنواة الصالحة لأجيال قادمة.