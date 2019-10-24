- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مجهولون يغتالون المرافق الشخصي لمدير أمن وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
الخليج 365 - سيئون
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، المرافق الشخصي لمدير أمن وادي وصحراء حضرموت، ومدير قسم التمريض بمستشفى القطن العام بمحافظة حضرموت في حادثتين منفصلتين.
وأفاد مصدر مسؤول، أن الجندي سعيد العوبثاني الذي يعمل مرافقا شخصيا لمدير أمني وادي صحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، اغتيل برصاص مسلحين مجهولين بمدينة القطن.
وأطلق مسلحون الرصاص على مدير قسم التمريض بمستشفى القطن العام، عبدالقادر بن طاهر في منطقة مفرق هنين بالقطن.
وأشار المصدر إلى أن بن طاهر قتل متأثرا بجراحه فيما أصيب شخص أخر كان يرافقه بالسيارة.
وتأتي الحادثة بالتزامن مع زيارة وفد حكومي لمدينة سيئون، من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي قال في اجتماع له قبل أمس إنه لن يغادر سيئون إلا بعد إيجاد حلول للانفلات الأمني بالوادي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مجهولون يغتالون المرافق الشخصي لمدير أمن وادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.