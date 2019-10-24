فتح يطالب إيطاليا بالضغط مع الشركاء الدوليين على الميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

طالب وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، إيطاليا بالضغط مع الشركاء الدوليين لمنع تدخل المليشيات بالعملية الإنسانية وإدانتها لمثل هذه الأعمال.



وشدد على أهمية حشد الجهود الدولية وتقديم الدعم الاغاثي والتنموي لبلادنا ومساندة جهود الحكومة الشرعية في تعزيز الاستقرار وتلبية خدمات المواطنين في كاف المحافظات.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، بنائبة وزير الخارجية الايطالي والمسؤولة التعاون التنموي إمانويلا كلاوديا، على هامش مشاركته الدولية الخاصة بمناقشة الوضع الإنساني في بلادنا .

وقال أن الحكومة اليمنية تولي المشاريع التنموية ومشاريع دعم سبل العيش أهمية كبيرة، لما لها من اثر كبير في استقطاب الأيادي العاملة والتخفيف من البطالة وتوفير العمل وتعزيز الاستقرار.

Advertisements

وأشار فتح الى ان القيادة السياسية ترحب بكافة الجهود الدولية الرامية لدعم اليمن وتحسين الوضع الإنساني..مؤكداً ان توجيهات القيادة السياسية للحكومة تقتضي بتوفير كل الدعم والتسهيلات للمانحين والمنظمات الإنسانية والدولية لتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإنسانية والتنموية في بلادنا.

وقدم وزير الإدارة المحلية شرحاً مفصلاً بالأوضاع الإنسانية وملفاَ متكاملاً لمشاريع تنموية واغاثية لدعمها وتمويلها..مستعرضاً كافة الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية وإعاقتها لعمل المنظمات الإنسانية

وثمن كافة الجهود التي تبذلها ايطاليا في دعم الرئيس الشرعي والحكومة الشرعية، والشعب اليمني، وتقديم التمويلات لخطط الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن، مؤكداً ان ذلك يعد امتداداً للعلاقات الصداقة المتينة التي تربط اليمن بايطاليا منذ اكثر من 93 عاماً.

من جانبها أعلنت نائبة وزير الخارجية الايطالي والمسؤولة التعاون التنموي إمانويلا كلاوديا، عن تقديم دعم إضافي لنزع الألغام بقيمة مليون يوروا إضافة الى تقديم بلادها 5 مليون يورو، لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019م.

وأكدت المسؤولة الايطالية استمرار دعم بلادها للشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتقديم الدعم الاغاثي والتنموي للشعب اليمني، لافتة الى ان بلادنا تدعم كافة الجهود الدولية الرامية الى إحلال السلام وفقاَ يتطلع مع طموحات الشعب اليمني التواق للسلام.

شارك في اللقاء مسؤولين من المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثه، وممثلين عن برامج الاغذية العالمي ونواب البرلمان الايطالي وسفير بلادنا لدى روما أسمهان الطوقي.