لن تصدق ماستشاهدة ... تسريب مقطع فيديو هذا مايفعلة شباب سعوديين مع فتيات بملابس رياضية "مغرية" داخل نادي رياضي "مختلط" شاهد بالفيديو

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عدن - ياسمين التهامي - وفي الفيديو الذي صورته فتاة سعودية، تظهر مجموعة كبرى من الفتيات وبعضهن يرتدين ملابس رياضية ويمارسن بعض التمرينات.

وجاءت الصدمة بعدما تبين أن هناك مجموعة كبيرة من الرجال يمارسون الرياضة الجماعية برفقة النساء، وهو اول مرة يحدث في السعودية التي تحرم وتمنع الاختلاط بين الجنسين في مثل هذه الاماكن.

ولم تكتف صاحبة الفيديو بذلك، وإنما سخرت من تواجد سيدة منقبة في المكان واصفة إياها بـ"النينجا".

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