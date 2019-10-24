محافظ لحج يوجه ملاك المصانع والمحال التجارية بسرعة تسديد رسوم النظافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، مُلَّاك المصانع والأحواش والمحال التجارية، بالإسراع في تسديد المتأخر منها والجديد لحساب الصندوق .

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بالمستثمرين الصناعيين التجاريين بالمحافظة، حيث حثهم على رفع حد رسوم صندوق نظافة المحافظة وتحسينها بما يتوافق والمتغيِّرات الاقتصادية الرَّاهنة .

وقال "إنَّ هذه الرسوم تمثِّل حقاً قانونياً مشروعاً للدولة، وعلى التجَّار أن يكونوا قدوة حسنة في إيفاء ما عليهم من مستحقات مالية تساهم في تنمية المحافظة وتطوير مجتمعها المحلي".

وشدد على الجهات الأمنية المعنية القيام بأدوارها و المساندة في تحصيل صندوق المحافظة و تحسينها لمستحقاته، و اتخاذ إجراءاتها في ضبط المتخلفين المتقاعسين من التجَّار عن توريد مستحقات الصندوق بصورتها الرسمية المعقولة و في أوقاتها الاعتيادية المحدَّدة .