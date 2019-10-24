- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يوجه ملاك المصانع والمحال التجارية بسرعة تسديد رسوم النظافة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
وجه محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، مُلَّاك المصانع والأحواش والمحال التجارية، بالإسراع في تسديد المتأخر منها والجديد لحساب الصندوق .
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بالمستثمرين الصناعيين التجاريين بالمحافظة، حيث حثهم على رفع حد رسوم صندوق نظافة المحافظة وتحسينها بما يتوافق والمتغيِّرات الاقتصادية الرَّاهنة .
وقال "إنَّ هذه الرسوم تمثِّل حقاً قانونياً مشروعاً للدولة، وعلى التجَّار أن يكونوا قدوة حسنة في إيفاء ما عليهم من مستحقات مالية تساهم في تنمية المحافظة وتطوير مجتمعها المحلي".
وشدد على الجهات الأمنية المعنية القيام بأدوارها و المساندة في تحصيل صندوق المحافظة و تحسينها لمستحقاته، و اتخاذ إجراءاتها في ضبط المتخلفين المتقاعسين من التجَّار عن توريد مستحقات الصندوق بصورتها الرسمية المعقولة و في أوقاتها الاعتيادية المحدَّدة .
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ لحج يوجه ملاك المصانع والمحال التجارية بسرعة تسديد رسوم النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.