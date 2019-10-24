اليمن تحذر من إنفجار خزان صافر العائم بالحديدة لهذة الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذرت اليمن من إنفجار الخزان النفطي العائم "ناقلة صافر" قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر بسبب تدهور وضعه .

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جاء ذلك خلال لقاء، سفير اليمن لدى وارسو، الدكتورة، ميرفت مجلي، اليوم، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البولندية بشيمسواف بوباك وعدد من المختصين في مجال البيئة والمناخ.

وأعربت السفيرة مجلي، عن شكرها للحكومة البولندية نظير جهودها في دعم موقف الشرعية اليمنية بمجلس الأمن الدولي .. مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية لا تزال مستمرة في تعنتها وتمنع الفريق الأممي من الوصول إلى الخزان النفطي العائم "ناقلة صافر" قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، وذلك لتقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانتها.

ولفتت إلى أن وزارة النفط والمعادن أكدت في بيان لها أنه إذا حدث ذلك ستكون من أكبر الكوارث البيئية في التاريخ، وهو ما أكد عليه أيضاً السيد مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إحاطته لمجلس الأمن والذي اتهم فيها الميليشيات الحوثية بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

من جانبه أشار المسؤول البولندي بوباك، إلى متابعتهم هذا الموضوع باهتمام كبير، وأنهم قلقون للغاية بسبب الوضع الذي وصل إليه الخزان، وانهم يؤيدون جميع الاجراءات الحكومية في هذا الجانب، كما أعرب عن تأييدهم للمبادرة الحكومية الأخيرة للتعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.