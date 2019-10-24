شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. استنفار أمني لمليشيا الحوثي في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر محلية في محافظة ذمار ومحيطها، عن ارتفاع حالة التوتر الأمني داخل صفوف مليشيا الحوثي الإنقلابية، وذلك بعد مهاجمة مسلحون مجهولون لنقطة أمنية حوثية بأحد الشوارع العامة في المدينة.



وأفادت المصادر أن حالة استنفار كبيرة وواسعة لميلشيا الحوثي المتمردة في في عموم أحياء وشوارع مدينة ذمار ومحيطها ومداخلها، وأن هذا الاستنفار جاء بعد أطلق مسلحون مجهولون، النار على نقطة أمنية حوثية بالشارع العام في المدينة".

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