الشرجبي يستعرض جرائم الميليشيات التي طالت البيئة في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

إستعرض القائم بأعمال وزير المياه والبيئة، المهندس، توفيق الشرجبي، جرائم وممارسات ميليشيا الحوثي الإنقلابية منذ خمس سنوات والتي طالت البيئة اليمنية براً وبحراً وجواً .



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس، في أعمال الدورة الـ 31 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة .

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وأكد المهندس الشرجبي تأثير هذه الممارسات على مستقبل الحياة في اليمن .. منوهاً إلى جهود الحكومة وبمساعدة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل التخفيف من الأضرار البيئية الناجمة على الحرب .

وجدد الشرجبي التأكيد أن تلك الجهود المبذولة لا تزال بحاجة إلى دعم وتأييد كافة الأشقاء في الدول العربية.

ودعا الشرجبي، المجلس إلى ضرورة دعم الحكومة في حماية الحياة الطبيعية في جزيرة سقطرى اليمنية لضمان بقائها كمحمية طبيعية ضمن قائمة التراث العالمي النادر .. مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاه ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية وما تقوم به من منع للفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة من صيانة ناقلة النفط "صافر" في رأس عيسى والتي قد تتسبب في أكبر كارثة بيئية في حال تسرب النفط المخزن فيها.

وكانت أعمال المجلس قد افتتحت بتسلم دولة ليبيا الشقيقة رئاسة الدورة الواحدة والثلاثون لمجلس الوزراء العرب للبيئة.