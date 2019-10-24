- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تصادر المواد الغذائية في صنعاء بحجة مقاطعة البضائع الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
قالت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أقدمت أمس على مصادرة المواد الغذائية من المحال التجارية في المدينة الخاضعة لسيطرتهم منذ اجتياحها في سبتمبر 2014 وانقلابهم على الشرعية.
ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن تلك المصادر قولها، إن مسلحي الميليشيات نفذوا حملات واسعة على المحال التجارية في المدينة، وقاموا بمصادرة المواد الغذائية تحت مزاعم مقاطعة البضائع الأميركية والمساعدات الدولية التي قامت في وقت سابق ببيع الكثير منها في الأسواق بعد نهبها.
وأضافت أن الميليشيات صادرت تلك المواد التي شملت أنواعاً من الحليب والعصائر والبسكويت والمأكولات الخفيفة بمزاعم إتلافها، لكنها رفضت السماح للتجار بحضور عملية الإتلاف.
وأشارت إلى أن الميليشيات اعتدت على بعض ملاك المحال بعد رفضهم السماح للميليشيات بمصادرة تلك المواد الغذائية، مضيفة أن معظم المواد الغذائية المصادرة ليست أميركية الصنع ولا علاقة لها بالمساعدات الإغاثية. وأكدت المصادر أن تعسفات الميليشيات أثارت حالة من الاستياء والاستهجان في الأوساط المحلية والمواطنين اليمنيين الذين فوجئوا بأن معظم محال البيع أضحت شبه فارغة من المواد الغذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الميليشيات تصادر المواد الغذائية في صنعاء بحجة مقاطعة البضائع الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.