شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يوجه بتوفير أدوية للمركز الوطني للأورام بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم الخميس، بتوفير أدوية متعددة للمركز الوطني للأورام بوادي حضرموت، بكلفة اجمالية تقدر بـ17 مليون ريال يمني، من حساب السلطة المحلية. وأكد الكثيري اهتمام السلطة المحلية بوادي حضرموت بقطاع الصحة بجميع أقسامها في مختلف المديريات، مشيراً إلى أنها تمثل أولوية في استراتيجيات السلطة القادمة في ما يتعلق بمشاريع التنمية. ودعا الوكيل الحكومة ووزارة الصحة إلى بذل مزيد من الجهود في دعم القطاعات الصحية في وادي حضرموت، وتوفير المتطلبات والامكانيات التي تساهم في استمرارية العمل بوتيرة تحقق للمواطن مستوى متقدم من الخدمات الصحية. وأشاد الكثيري بدور المنظمات الدولية في تقديم الدعم المساند للمرافق الصحية، داعياً إلى توحيد الجهود وتكثيف التدخلات الصحية والإنسانية، مؤكداً أن السلطة المحلية ستعمل على إيجاد بيئة مناسبة تكافؤ مستوى تلك التدخلات.



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