مناقشة سبل تطوير تقديم العلاج لمرضى الثلاسيميا بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم الخميس، مع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي، ومدير عام هيئة مستشفى سيئون الدكتور أنيس عيديد، وإدارة مؤسسة سدن لأمراض الثلاسيميا الدكتورة ايمان حاتم، ومدير مؤسسة دار الشفاء الخيرية فهمي السقاف، سبل تطوير تقديم العلاج للمصابين بأمراض تكسر الدم "الثلاسيميا" بوادي حضرموت.



وخلال اللقاء وجه الوكيل الكثيري باستحداث عيادة خاصة بأمراض الدم بهيئة مستشفى سيئون مع توفير الاخصائيين والتجهيزات اللازمة بها، لتتمكن من تقديم خدماتها الصحية للمواطنين والتخفيف من معانتهم.

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وناقش اللقاء عدد من الأفكار وبرامج التوعوية للوقاية من أمراض الدم، كالفحص قبل الزواج والعديد من الوسائل التوعوية التي ستسهم في تكريس الوقاية من الإصابات في المجتمع المحلي.

من جهتهما أعطا مديري مؤسسة سدن ودار الشفاء، لمحة عن المخيم الطبي الأول لأمراض الدم بوادي حضرموت، الذي استهدف نحو 70 حالة مرضية، قدمت لهم الفحوصات والعلاجات المجانية الممولة من مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية، واختتمت فعالياته نهاية الأسبوع الحالي.

وفي نهاية اللقاء قدم ممثلي مؤسسة دار الشفاء ومؤسسة سدن، دروعاً تقديرية للوكيل الكثيري ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ومدير عام هيئة مستشفى سيئون.