عاجل.. طائرات الاستطلاع الحوثية تهدد بإفشال دور نقاط المراقبة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

تستمر مليشيا الانقلاب الحوثية، في خرقها لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة، من خلال ارسال طائرات الاستطلاع التابعة لها في إطار سعيها لإفشال جهود لجنة المراقبة الأممية بالمدينة.



وقالت مصادر عسكرية، ان تحليق طائرات الاستطلاع الحوثية، لاستفزاز لجان المراقبة تهدد بإفشال دور نقاط المراقبة المستحدثة من قبل لجنة المراقبة الأممية.

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وكانت لجنة التنسيق واعادة الانتشار الأممية، استكملت تفعيل نقطة الرقابة الخامسة لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة المثلث بمدينة الحديدة، غربي البلاد.

وأبلغت اللجنة الأممية مليشيا الانقلاب بإيقاف الخروقات التي تقوم بها من استهداف للمدنيين وقوات الحكومة على خط التماس وعدم استحداث المتارس والتحصينات في خط صنعاء.

واكد المصدر ان الساعات الاولى بعد تفعيل نقطة المراقبة رقم خمسة لم تسجل اي خروقات او اعمال قنص.

واعتبر المصدر تلك الإجراءات مؤشر جيد لنجاح الجهود المشتركة وجهود رئيس لجنة التنسيق واعادة الانتشار الجنرال الهندي جوها.

وقال المصدر ان الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، يتطلع لاستكمال نقاط المراقبة في كل محافظة الحديدة وانجاح الجهود لتنفيذ اتفاق استكهولم.