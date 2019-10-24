الجبواني يبحث مع الكثيري معالجة اشكاليات السلامة و البناء بجانب مطار سيئون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

بحث معالي وزير النقل صالح الجبواني مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري و مدير مطار سيئون الدولي علي باكثير تعزيز جوانب السلامة في جوانب مطار سيئون و بحث معالجات اشكاليات البناء العمراني في المناطق المجاورة للمطار.

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واكد وزير النقل صالح الجبواني الى ان وزارة النقل تولي مطار سيئون الدولي اهتماما بالغا كونه الشريان الجوي الوحيد الذي يقدم خدماته لليمنيين بصورة مستمرة موضحا الى ان الوزارة ستعمل مع الهيئة العامه للطيران المدني و الأرصاد الى بحث الحلول العاجلة التي من شأنها المحافظة على سلامة الطيران المدني و استمرار عمل المطار و استفادة المواطنين من اراضيهم.

و استمع وزير النقل من الشيخ عبدالله صالح الكثيري عضو مجلس الشورى و ممثل الاهالي المالكين للأراضي في جوار المطار الى الاشكاليات التي يتعرض لها ملاك الاراضي و منعهم من البناء في اراضيهم داعيا الى سرعة إجراء حلول سواء فنية او تعويض المواطنين.

و كان معالي وزير النقل و وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء و مدير مطار سيئون و ممثل الاهالي قد قامو بنزول ميداني الى الأراضي التي تقع بجانب مدرج المطار و الاطلاع على مستوى و حجم المشكله التي تضرر منها المطار و المواطنين مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على بحث حلول فنية عاجله لحل الاشكالية.