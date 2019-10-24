شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكيل عبدون يكلف مهدي بارحيبة مديراً لإدارة التربية والتعليم بمديرية حجر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

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أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم مدير تربية حضرموت جمال سالم عبدون قراراً ادارياً بتكليف مهدي احمد عمر بارحيبه مديراً لإدارة التربية والتعليم بمديرية حجر.



وجاء في نص القرار بعد الاطلاع على القانون العام للتربية والتعليم رقم ( 45) لعام 1992م ولائحته التنفيذية وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ( 19 ) لعام 1991م ولائحته التنفيذية ولما تقتضيه مصلحة العمل تقرر الاتي : مادة ( 1 ) : يكلف الأخ مهدي احمد عمر بارحيبه مديراً لإدارة التربية والتعليم بمديرية حجر.

مادة ( 2 ) يعمل بهذا التكليف من تاريخه ويبلغ من يلزم تنفيذه ويلغى أي قرار سابق .