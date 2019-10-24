دبلوماسي سابق ينتقد قرار تعيين بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

إنتقد الدبلوماسي اليمني السابق، مصطفى أحمد نعمان، قرار تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشاراً لرئيس الجمهورية .

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وقال نعمان في تغريدة له بتويتر، "عاد بن دغر الى العمل الرسمي بمنصب وهمي براتب مجزٍ، وإسقاط للاتهامات التي جاءت في قرار اقالته وإحالته للتحقيق!" .

وأكد أن هذا يعيد تسليط الضوء على قيمة الوظيفة واهمية المنصب عند من لا يحملون إرثاً وطنياً نظيفاً ويرونه حماية من افعال الماضي .. واصفاً ذلك بالقول "تعبير فاضح عن عجز البقاء دون مسمى بقرار جمهوري!" .

صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (111) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ د. أحمد عبيد بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية.