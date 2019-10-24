ورشة عمل تدريبية في سيئون حول إجراءات التقديم في مشروع الإعانات المحلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
شهدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، اليوم الخميس ، إنعقاد ورشة عمل تدريبية حول إجراءات التقديم في مشروع الإعانات المحلية بحضرموت .
الورشة نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن أنشطة مشروع دعم التعايش في اليمن (PSY) الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وهدفت الورشة التي شارك فيها (30) ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت إلى تعريف منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت حول إجراءات التقديم في مشروع الإعانات المحلية الممول من الوكالة الألمانية للتنمية.
وفي افتتاح الورشة، ثمن مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله باجهام ، جهود الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها في محافظة حضرموت..مؤكدا على أهمية الورشة المكرسة للتعريف بآليات التقديم في المنظمات الدولية.
من جهته أوضح مدير مشروع دعم التعايش في اليمن (PSY) مالك عبدالعزيز ،أهمية انعقاد هذه الورشة في إكساب المتخصصين بمنظمات المجتمع المدني في وادي حضرموت بآليات التعامل السليم لكسب المزيد من الدعم المقدم من المنظمات الدولية .
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