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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مسلحون حوثيون يقتحمون منزل رئيس شركة كمران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أقدم مسلحون حوثيون، اليوم الخميس، تشرين الأول 24، 2019، على اقتحام منزل "عبدالحافظ السمه"، رئيس مجلس إدارة شركة كمران.
وذكر مصدر مقرب من السمه أن مسلحين حوثيين داهموا البيت صباح اليوم الخميس وقالوا إن لديهم أوامر من المحكمة بالحجز عليه، على اعتبار أنه أحد ممتلكات العملاء والمرتزقة.
ووفق المصدر فقد اقتحم المسلحون المنزل وطردوا أشخاصاً من أقارب السمه كانوا يحرسون المنزل واستولوا عليه بقوة السلاح وكتبوا على جدار المنزل بالخط الأحمر "محجوز من قبل المحكمة الجزائية".
ولفت المصدر إلى أن الحوثيين أقدموا على هذه الخطوة بعد أن منع "السمه" عن مصنع كمران الواقع في الحديدة والخاضع لسيطرة الحوثيين "المواد الخام"، وعجزوا عن مواصلة إنتاج السجائر التي تعد الأشهر والأكثر انتشاراً في اليمن.
وتواصل شركة كمران تصنيع السجائر عبر نقطة تصنيع موجودة خارج البلد، وتغطي السوق المحلية بإنتاجها، كما تلتزم الشركة بدفع رواتب موظفي المصنع في الحديدة رغم توقف العمل فيه.
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