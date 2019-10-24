صنعاء.. المليشيات تمنع طالبات ومعلمات تحفيظ القرآن من دخول جامع الفردوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

منعت مليشيا الحوثي الإرهابية لليوم الخامس على التوالي عشرات الطالبات ومعلمات تحفيظ القرآن الكريم من دخول جامع الفردوس بحي سعوان بالعاصمة صنعاء.



ونقلت وكالة "خبر" عن شهود عيان أن مسلحي مليشيات الحوثي منعوا طالبات ومعلمات تحفيظ القرآن الكريم من دخول جامع الفردوس والتوجه إلى حلقات التحفيظ في المسجد.

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وتابعو أن مسلحي المليشيا برروا إغلاق المسجد والمركز بأنه لا يتم تدريس الملازم الحوثية ولقيام المعلمات بتدريس الحديث ومنها البخاري ومسلم.

ولفتوا إلى أن المليشيات تعتزم فرض مشرفة حوثية من ما يسمى «الزينبيات» بعد إزاحة مديرة مركز تحفيظ القرآن بالمسجد.

وأشاروا إلى أن المعلمات وطالبات تحفيظ القرآن الكريم نفذن وقفة احتجاجية وافترشن الشارع رفضاً للتعسفات الحوثية ومنعهن من دخول المركز والمسجد.

الجدير ذكره أن الطالبات ومعلمات تحفيظ القرآن الكريم بالمركز اتخذن من بدروم المسجد مقراً للدراسة والتحفيظ وقام الحوثيون بإغلاقه قبل أيام فانتقلن المدرسات والطالبات إلى باحة المسجد قبيل إغلاق بواباته الرئيسة مجدداً.