شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة الصباحية ليومنا الخميس.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية من يومنا هذا الخميس، تشرين الأول 24، 2019، وهي كالتالي:

ـ الكشف عن المبلغ الذي وجه محافظ تعز بصرفه للجرحى بصورة عاجلة https://www.elyamnelaraby.com/429209/ ـ الحوثية تُعمم على مدارس إب الأهلية بوقف تدريس المناهج السابقة https://www.elyamnelaraby.com/429206/ ـ المليشيا تقيل قيادات مؤتمرية بإب وتعين متحوثين https://www.elyamnelaraby.com/429205/ ـ الحوثيون يختطفون سكان عمارة بإب بعد خلاف مع المالك على جبايات https://www.elyamnelaraby.com/429204/ ـ الهلال الأحمر الإماراتي يقيم الزواج جماعي لعدد 200 شاب حضرمي.. صور https://www.elyamnelaraby.com/429193/ ـ مُحلل سياسي يُعلق على مماطلة مليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق استوكهولم https://www.elyamnelaraby.com/429187/ Advertisements ـ مصادر: تجارة المخدرات المهربة من إيران تمثل 60 % من دخل الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/429183/ ـ الجبير: اتفاق وشيك بين الحكومة والانتقالي الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/429182/ ـ البيضاء.. القوات الحكومية تُهاجم المليشيا بجبهة قانية وتكبدها خسائر https://www.elyamnelaraby.com/429178/ ـ العميد العقيلي يكشف كميات الألغام الحوثية التي أتلفت بتعز https://www.elyamnelaraby.com/429176/ ـ العقيد البحر عن فتح معابر تعز: ما تطلقه المليشيا وعود كاذبة https://www.elyamnelaraby.com/429175/ ـ حجة.. مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة للمليشيا في الجر بعبس https://www.elyamnelaraby.com/429174/

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