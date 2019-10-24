الكشف عن المبلغ الذي وجه محافظ تعز بصرفه  للجرحى بصورة عاجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

كشف اعلام محافظة تعز، عن توجيه المحافظ بصرف مبلغ للجرحى بصورة عاجلة.



ووفق متابعة "الخليج 365" وجه محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، بصرف مبلغ ثلاثمائة مليون ريال لحساب الجرحى بشكل عاجل ودون اي تأخير.

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وقال محافظ تعز ان هذا المبلغ الموجه به ال 300 مليون ريال بصورة عاجلة واستثنائية ياتي من اجل تغطية الاحتياجات الملحة لعلاج الجرحى كاجراء اسعافي ريثما يتسنى صرف مبلغ المليار ريال المخصصة للجرحى المحولة من قبل رئاسة الوزراء ونائب رئيس الجمهورية.

ودعا محافظ تعز الى عدم استغلال الجرحى كورقة سياسية للمتاجرة بها والمزايدة على الشارع العام ، واستغلال جراحهم واوجاعهم في مناكفات ومهاترات تضرهم ولاتنفعهم.

واكد شمسان ان الجرحى تاج فوق رأس الجميع ، لهم الاولوية في الرعاية والإهتمام وتلبية احتياجاتهم ، وذلك حقاً لهم علينا جميعاً وليس فضلاً منا نتفضل به على جرحانا الذين لولاهم لما كانت لدولة المؤسسات اليوم ان تعود مرة اخرى .