شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقيل قيادات مؤتمرية بإب وتعين متحوثين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 إب- الخليج 365 تواصل مليشيا الحوثي حوثية المؤسسات في محافظة إب، وسط اليمن.

Advertisements وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي الإنقلابية عينت عددا من الحوثيين والمتحوثين في مناصب إدارية ومكاتب حكومية بمختلف مديريات المحافظة. وبحسب المصادر، فإن المليشيا تواصل إقالة قيادات مؤتمرية من مناصبها وتستبدلهم بموالين لها. وفي التفاصيل، عينت مليشيا الحوثي المتحوث محمد المشرقي نائب مدير المركز التعليمي بمديرية جبلة والمتحوث عبدالغني باعلوي رئيس لقسم التوجيه بالمركز التعليمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تقيل قيادات مؤتمرية بإب وتعين متحوثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.