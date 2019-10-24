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 الحوثيون يختطفون سكان عمارة بإب بعد خلاف مع المالك على جبايات

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

 الحوثيون يختطفون سكان عمارة بإب بعد خلاف مع المالك على جبايات

إب - الخليج 365

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية،  سكان عمارة سكنية في حي المحافظة بمدينة إب، بسبب خلاف مع مالك العقار، في حدث غير مسبوق بتاريخ المدينة.

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 وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، اقتحمت إحدى المباني السكنية في "حي المحافظة" ـ قرب مبنى السلطة المحلية ـ واختطفت سكان العمارة، بعد خلاف مع مالك العمارة بشأن الضرائب، للضغط عليه لدفع جبايات مالية تحت مسمى ضرائب متأخرة.

 

يذكر أن  مليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت على ملاك العقارات السكنية إيجار شهر كامل من العام، كضرائب عقارات استحدثتها المليشيا في المحافظة التي تشهد انتهاكات يومية منذ سيطرة الانقلابيين عليها، فضلا عن جبايات أخرى تحت مسميات عدة من بينها ضرائب سنوات فائتة وأخرى دعما للمجهود الحربي وأخرى تحت مسمى دعما للمولد النبوي.

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