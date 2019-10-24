شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تكثف استهداف المشتركة غرب وشمال الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.



Advertisements

ويأتي هذا في إطار سلسلة الخروقات اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية في حيس إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة من الجهه الغربية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 ، وفي الشمال من المديرية تعرضت المواقع للقصف بمدفعية الهاوزر وبقذائف B10 .

وصعدت المليشيات الحوثية من انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية ، حيث ارتكبت آلاف الخروقات في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، منذ الإعلان عن بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018 والتي ترعاها الأمم المتحدة في إطار عملية السلام بمحافظة الحديدة