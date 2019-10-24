المليشيا تكثف استهداف المشتركة غرب وشمال الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.
ويأتي هذا في إطار سلسلة الخروقات اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية في حيس إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة من الجهه الغربية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 ، وفي الشمال من المديرية تعرضت المواقع للقصف بمدفعية الهاوزر وبقذائف B10 .
وصعدت المليشيات الحوثية من انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية ، حيث ارتكبت آلاف الخروقات في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، منذ الإعلان عن بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018 والتي ترعاها الأمم المتحدة في إطار عملية السلام بمحافظة الحديدة
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