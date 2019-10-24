البيضاء.. القوات الحكومية تُهاجم المليشيا بجبهة قانية وتكبدها خسائر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 البيضاء - الخليج 365 هاجمت القوات الحكومية، مواقع مليشيا الحوثي في جبهة قانية بمحافظة الضالع، وسط اليمن.

وذكرت مصادر "الخليج 365"، أن القوات الحكومية كبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الهجوم. Advertisements ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.

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