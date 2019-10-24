  العميد العقيلي يكشف كميات الألغام الحوثية التي أتلفت بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

كشف قائد عسكري، عن كميات الألغام الحوثية التي أتلفت في محافظة تعز.



حيث أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، 3 آلاف لغم وعبوة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة تعز.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي أن فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام بمحافظة تعز وبإشراف مباشر من المركز وتعاون فرق النزع والتطهير نفذ اليوم عملية تدمير وإتلاف لكميات كبيرة من الألغام الحوثية التي تم نزعها وتجميعها من قبل فرق البرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام خلال الفترة الماضية من مديريات موزع والوازعية ويختل.

وأكد العقيلي أن الكمية الجديدة التي تم إتلافها تشمل 500 لغم فردي و 2500 لغم مضاد للآليات وعدداً من الأفيوزات والقذائف الغير متفجرة والعبوات.

وتقوم مليشيا الحوثي الانقلابية بتلغيم المناطق التي تسيطر عليها بما في ذلك الأحياء السكنية ومزارع وممتلكات المواطنين.