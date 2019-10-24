حجة.. مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة للمليشيا في الجر بعبس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ حجة

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية عبس شمالي محافظة حجة.



وأكدت مصادر عسكرية أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي دمرت بعدة غارات جوية، مخزن الأسلحة، في مزارع الجر، بمديرية عبس.

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كما استهدفت الغارات تجمعات ومواقع للمليشيا الحوثية، في منطقة “الطينة”، شمالي المديرية ذاتها.

وأسفر القصف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

واليوم شيعت المليشيا 15 من قتلاها الذين سقطوا في المعارك الدائرة شمال حجة.