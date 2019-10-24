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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. مقتل 25 من عناصر المليشيا حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش في عبس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد الجيش الوطني مقتل 25 عنصراً من مليشيا الحوثي في معارك بمديرية عبس، بمحافظة حجة، (شمال غرب اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة مساء اليوم الأربعاء.
ونقل المركز عن مصدر عسكري، إن ”مليشيا الحوثي شنت هجوماً على جنوب منطقة الطينة، شمال عبس، بحجة“.
وذكر أن ”المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 25 مسلحًا حوثياً، وجرح وأسر آخرين بينهم مصابون“.
ولفت إلى أن ”مقاتلات التحالف العربي شنت 10 غارات استهدفت العربات العسكرية التابعة للحوثيين وتجمعاتهم بمحاذات الطينة“.
واليوم شيعت المليشيا 15 من قتلاها الذين سقطوا في المعارك الدائرة شمال حجة.
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