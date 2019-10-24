تعرف على مكان تثبيت نقطة الارتباط الخامسة في الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تمكنت لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها من تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الخامسة في مدينة الحديدة والتي تضم ضباط ارتباط من المقاومة المشتركة ومليشيات الحوثي ومراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة سير تنفيذ بنود اتفاق السويد وإيقاف إطلاق النار.

Advertisements وقامت اللجنة الأممية بتثبيت النقطة الخامسة المشتركة في سيتي ماكس بشارع صنعاء شرق مدينة الحديدة والتي تم إضافتها لتكون هي أخر نقاط الإرتباط المشتركة في مدينة الحديدة. وبهذا تكون اللجنة الأممية قد قامت بنشر خمس نقاط ارتباط وهي كالتالي الأولى نقطة الخامري والثانية شرق مدينة الصالح والثالثة في حوش البقر في خط كيلو 16 والرابعة في حي منظر جنوب الحديدة والخامسة في سيتي ماكس بشارع صنعاء ليتم إستكمال نقاط الارتباط المشتركة بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار وانهاء التعصيد العسكري بالمدينة.

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