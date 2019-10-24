الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في منطقتين جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي مواقع تواجد القوات المشتركة في منطقة الجبلية ومنطقة الطور في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة .

ويأتي هذا في إطار سلسلة إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية. Advertisements وأفادت مصادر ميدانية أن مليشيات الحوثي قامت بالأستهداف الليلي لمواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية برشاشات اسلحتها المتوسطة. وقالت المصادر إن مليشيات الحوثي وسعت رقعة خروقاتها وإنتهاكاتها بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الطور التابعة لمديرية التحيتا بالأسلحة المتوسطة والقناصة. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وإنتهاكاتها اليومية المستمرة على مواقع القوات المشتركة في مختلف المناطق بمحافظة الحديدة في محاولة منها للقضاء على إتفاق السويد الذي يقضي بوقف إطلاق النار بالحديدة وانسحاب المليشيات منها

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