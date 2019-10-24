مأرب.. اختتام تأهيل ٢٢٥ من منتسبي شرطة المحافظة على حماية المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

اختتمت شرطة محافظة مأرب، برنامجا تدريبيا لـ ٢٢٥ ضابطا وصف ضابط في مجال حماية المدنيين اثناء النزاعات، والذي استمر لخمسة اشهر بالتعاون مع مركز مدنيين في ظل الصراع “سيفك” ومقره واشنطن.



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ووفق وكالة "سبأ" فقد تلقى المشاركون في البرنامج من الوحدات وفروع اجهزة الشرطة والامن بالمحافظة، من خلال سبع دورات تدريبية عقدت على مرحلتين، معلومات ومعارف عن القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأساليب التعامل النموذجي مع المدنيين في نقاط التفتيش وحمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.

وفي الختام أكد مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني حرص الإدارة العامة وقادة الفروع والوحدات الأمنية والشرطية على تقديم النموذج المثالي لرجل الشرطة القادر على أداء دوره بكل اقتدار، وفق التشريعات المحلية والدولية والمعايير الإنسانية.

وأشار الى ما توليه قيادة وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، من اهتمام كبير بجوانب التدريب والتأهيل المستمر لمنتسبي الشرطة والامن لرفع كفاءتهم وبناء قدراتهم في مختلف المجالات، بما يعزز دورهم وفعاليتهم في تعزيز الامن والاستقرار وتأمين ارواح الناس والممتلكات العامة والخاصة وتنفيذ الخطط الامنية بكفاءة واقتدار.