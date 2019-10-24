"صدى" تدعو لأخذ إجراءات عاجلة إزاء نهب المليشيا لمساعدات العاملين بصحيفة الثورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

دعت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) برنامج الغذاء العالمي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نهب مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران للسلال الغذائية الخاصة بالصحفيين والعاملين في مؤسسة الثورة للصحافة والنشر.



وطالبت المنظمة برنامج الغذاء العالمية بتحمل مسؤوليته الكاملة في استمرار نهب مليشيا الحوثي للمساعدات وإمعانها في معاناة الصحفيين والعاملين في مؤسسة الثورة، في إطار استهدافها الممنهج للإعلام والإعلاميين.

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وأكدت المنظمة أن استمرار برنامج الغذاء العالمي في تسليم السلال الغذائية عبر مندوبين حوثيين، وعدم تسليمها يداً بيد للمستفيدين، يضع البرنامج في دائرة المتلاعبين بالمساعدات الإنسانية، ويخرجه عن المهنية والحياد في توزيع المساعدات.

وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والتوقف عن احتلال مؤسسات الإعلام الرسمي، وإعادة مقرات ومنهوبات القنوات ووسائل الإعلام الأهلية التي لاتزال محتلة حتى الآن.