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المليشيا تشيع 15 من عناصرها لقوا مصرعهم في المواجهات شمال حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

المليشيا تشيع 15 من عناصرها لقوا مصرعهم في المواجهات شمال حجة

متابعات_الخليج 365

شيعت مليشيا الحوثي الانقلابية   قتلى من عناصرها، لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني، في المواجهات الأخيرة، شمالي محافظ حجة شمالي غرب البلاد.

 

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ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر قولها إن مليشيا الحوثي شيعت، الثلاثاء، 15 قتيلا من عناصرها، في مديرية “وشحة” بينهم قياديان لقوا مصرعهم جميعا في جبهة حيران شمالي المحافظة.

 

وذكرت المصادر أن بين القتلى الذين تم تشيعهم القيادي الميداني في المليشيا الحوثية المدعو عبدالله علي حاصب جحيز.

 

وأكدت المصادر أنه تم تشييع جثث القتلى المليشيا الحوثية، وسط سخط أسرهم وذويهم بسبب الزج بأبنائهم في محارق معارك المليشيا الخاسرة. 

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