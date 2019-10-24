شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

استهدفت المليشيات الحوثية، مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات الحوثية جددت قصفها المدفعي على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة جنوب مديرية التحيتا بقذائف الدبابات بشكل عنيف ومكثف.

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وذكرت مصادر ميدانية في التحيتا أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومنها سلاح م.ط من عيار 23 والأسلحة الرشاشة من عيار 14.5 من مواقع تمركزها في المناطق المحاذية للتحيتا.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، وتصعِّد على أكثر الجبهات وتدفع نحو القضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.