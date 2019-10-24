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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدبيش يفصح عن مقترحات سلمها للفريق الأممي بشأن حيس والتحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
الحديدة - الخليج 365
أفصح العقيد وضاح الدبيش عن مقترحات سلمها للفريق الأممي بشأن لجان بين مديريتين في الحديدة.
وهاجمت مليشيا الحوثي أمس، مواقع الجيش اليمني في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، في محاولة لفك الحصار المفروض على عناصرها ، لكن قوات الشرعية تصدت لها.
ونقلت صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الخميس عن القيادي في الجيشالعقيد وضاح الدبيش قوله إن المليشيا كثفت قصفها بالدبابات والمدافع على مواقع الشرعية قبل أن تنفذ عملية تسلل مجموعات كل منها 15 ً عنصرا ً عبر قرية الشجن، إلا أننا اشتبكنا معها وقتلنا عددا ً كبيرا من المهاجمين وجرح عدد آخر.
وأضاف أن المليشيا منعت موكب الجنرال جوها من المرور، متذرعة بأن ألغاما مزروعة يمكن أن تنفجر في أي جسم يتجاوز وزنه الـ100 ً كيلو، وهو ما أجبره على تخطي الحواجز مشيا على الأقدام.
وأفصح عن مقترحات سلمها فريق الحكومة الشرعية أمس للفريق الأممي بإنشاء لجان مراقبة في مديريتي حيس والتحيتا (80 ً كيلو مترا جنوب مدينة الحديدة) لمراقبة وقف إطلاق النار.
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