شكرا لبحثكم عن خبر الملك سلمان يصدر سبعة أوامر ملكية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء عدداً من الأوامر الملكية كما يلي:

يعفى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه ويعين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

يعين الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

كما يعفى الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه. ويعين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل.

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ويعين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

كما يعين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

ويعين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

كما يعين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.