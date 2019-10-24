شكرا لبحثكم عن خبر على حافة الموت.. وفاة طفل كل 12 دقيقة في اليمن‎ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مسؤول أممي، الأربعاء، عن موت طفل كل 12 دقيقة في اليمن، بسبب الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب.

وقال أخيم شتاينر، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، عبر حسابه على موقع تويتر، إن طفلا تحت سن الخامسة يموت كل 12 دقيقة في اليمن، بسبب الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب.

وأضاف "يموت طفل أقل من 5 سنوات كل 12 دقيقة باليمن، معظمهم نتيجة نقص المياه والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بسبب النزاع".

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ولم يتطرق المسؤول الأممي إلى تفاصيل أخرى.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.