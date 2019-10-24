"بلاحدود" تسجل 900 حالة إصابة بحمى الضنك في "عبس" بحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت منظمة أطباء بلاحدود ارتفاع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بحمى الضنك في مدينة "عبس" بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، حيث سجلت 900 حالة خلال الستة الأسابيع الماضية.



وذكرت المنظمة الدولية في بيان أن مستشفاها في "عبس" استقبل خلال الأسابيع الستة الماضية ما مجموعه 900 حالة، منها أكثر من 200 حالة سُجِّلت في قسم الطوارئ في الأسبوع الماضي وحده.

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وتابعت المنظمة أنه "بسبب محدودية توفُّر مرافق الرعاية الصحية الأساسية في المنطقة، يشكل ارتفاع عدد حالات حمى الضنك ضغطاً إضافياً على قسم الطوارئ في مستشفى عبس".

وكشفت المنظمة أن مستشفاها يستقبل من قبل ما معدله 5 آلاف مريض شهرياً.

يشار إلى أن حمى الضنك تنتشر من خلال لسع البعوض في النهار، وتزداد بشكل خاص خلال موسم الأمطار، وتتمثل تدابير الوقاية في القضاء على مواقع تكاثر البعوض وتحسين النظافة الصحية وتجنب لسعات البعوض، والحالات البسيطة من حمى الضنك لا تتطلب سوى علاجاً لارتفاع الحرارة والألم، بحسب المنظمة.