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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ الجوف
لقي عدد من عناصر مليشيا الانقلاب الحوثية، مصرعهم أثناء تصدي قوات الجيش الوطني محاولة تسلل، على الضاحية الشمالية لمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.
وقالت ذكرت مصادر عسكرية، إن مجاميع حوثية حاولت التقدم صوب مواقع الجيش في مديرية خب والشعف، شمال المحافظة.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش صدت محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن كبدتها خسائر بشرية في صفوفها.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية.
وتتقاسم قوات الشرعية السيطرة على المحافظة مع المليشيا منذ العام 2016.
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