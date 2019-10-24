ازدهار تجارة المخدرات بمناطق المليشيا.. لتمويل الحرب وغسل الأدمغة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

تشهد تجارة المخدرات والحشيش ازدهارا غير مسبوق في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



ووفق المعلومات المؤكدة فإن أعداد المتعاطين للحشيش والمخدرات بمناطق سيطرة المليشيا، في تزايد مستمر منذ أكثر من عامين.

وتصل المخدرات إلى المليشيا من خارج اليمن، ويتم تهريبها عبر محافظات تسيطر عليها الشرعية التي أحبطت قواتها، أكثر من مرة، كميات كبيرة منها.

وتفاديا لذلك، لجأت المليشيا إلى زراعة الحشيش في مناطق بمحافظة صعدة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.

نشاط إيراني

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ووفق محللين، فإن الاتجار بالمخدرات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي هو جزء من نشاط أوسع لإيران عبر شبكات تابعة لها في العراق وسوريا ولبنان.

ويؤكد المحللون، في حديث إلى "الخليج 365"، أن الغرض من النشاط التجاري في هذا الجانب هو تمويل حروبهم المختلفة من جهة، والاستحواذ على خطوط التهريب والتعرف عليها من جهة أخرى، بغرض أن تنشط، في الجانب الآخر، عمليات التهريب للأسلحة.

وبحسب المحللين فإن تزايد النفقة على الجبهات دفع المليشيا إلى هذه التجارة ذات الأرباح السريعة والعالية، على حد تعبيرها.

إلى ذلك، تؤكد مصادر خاصة أن العملية محصورة على دائرة ضيقة من قيادات المليشيا وآخرين من حزب الله اللبناني.

وتشير المصادر إلى أن المليشيا احتجزت، قبل أشهر، ضباطا من قسم مكافحة المخدرات التابع للأمن السياسي بسبب إلقائهم القبض على عصابة تتجر بالمخدرات بعد تلقيهم بلاغا من مواطنين عن تحركات للعصابة في منطقة سعوان شرق صنعاء.

وتضيف المصادر أن المليشيا أفرجت عن الضباط بعد يومين وأبلغتهم أن التعامل مع ما يتعلق بتجارة المخدرات لم يعد من اختصاص قسمهم.

وتنظر الميليشيات الحوثية إلى عملية تهريب وبيع مادة الحشيش وغيرها من المخدرات، على أنها أحد مصادر الدخل المهمة بالنسبة لها، كما تعدها من جهة ثانية وسيلة مجدية يمكن من خلالها السيطرة على عقول الأطفال والشباب للانخراط بصفوفها والقتال في جبهاتها.