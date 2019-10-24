صعدة.. تقدم كبير لقوات الجيش في جبهة مديرية الصفراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

حقق الجيش الوطني مسنودا بمقاتلات ومدفعية التحالف تقدمات واسعة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، 23/تشرين الأول/2019م، في جبهة الرزامات في النقعة بصعدة.



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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن قائد (لواء حرب1) العميد محمد الغنيمي قوله، إن قوات الجيش الوطني حققت تقدمات استراتيجية بقطع خط الامداد الواصل بين مفرق قرى "عار" و "النقعة" ودك تحصينات الميليشيا وتكبيدها خسائر في الارواح والعتاد.

ولفت العميد الغنيمي الى ان مروحيات التحالف قصفت معسكر تحشيد وتدريب تابع للميليشيا في النقعة بقصف مكثف، فيما تقدمت قوات اللواء تحت غطاء المدفعية والطيران، ودمرت المواقع التي كانت تتخذها الميليشيات مركزاً للتدريب والإسناد.

هذا ولا تزال العمليات العسكرية مستمرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في الخط الفاصل بين (النقطة وعار).