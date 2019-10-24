شاعر يمدح يحيى الشوبجي والد الشهداء الثلاثة "نص القصيدة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 الضالع - الخليج 365 مدح الشاعر مطيع المردعي في شعره القائد المناضل يحيى الشوبجي، وأبنائه الشهداء.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص الشعر الذي مدح فيه الشاعر القائد الشوبجي: ((شيـــخ المجاهـديـــن)) اهداء الى فخر العروبه والعرب والد الشهداء الثلاثه المجاهد يحيى الشوبجي # مطيـــع المردعـــي من مثل يحيى الشوبجي مافي احد على بساط المستديره والوجــــــود قدم ثلاثــه للوطــــن كمــــن ولــــد ارسل في الرابع الي الجبهه يــــذود ليت النساء من مثلما يحيــى تلــــد او مثلما ام انــــذرت زرع الكبـــــود الشوبجي بالكــون مثلــــه ماتجــــد Advertisements ولا كما الضالع بلد مثلــــه يجـــــــود شلال يستشهـد ومـــــازن يستعــــــد في بندقـــه وامسي مرابط عالحدود نال الشهـــــاده والبطـل انـور صعـــد في مترســه من بعد الاثنين الاسود واليوم يستشهـــد بها ثالث اســــــد وارسل في الرابــع لجبهات الصمــود لولا الاوامـــر من قيادات البلــــــــد في ابنه الرابع من الجبهــه يعـــــود كان الاصيل الشوبجي بابنه رفـــد رابع ولـــــد من بيــــت عاشت به فهود ايـــة مجاهـــد مثل يحيـــى مجتهـــد بالنفس والاولاد جاهد والنقـــــــود يا كاتب التاريخ سجـــل واعتمـــد ان البطولـــه شوبجيــــه والصمود ون الكرامـــه ضالعيـــه للابــــــد والشوبجي فخر العرب شامخ وطود والجنـــه الخضراء لاولاده مــــــرد يهناء لهــم دار السعاده والخلـــــود

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