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شاعر يمدح يحيى الشوبجي والد الشهداء الثلاثة "نص القصيدة"

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الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

شاعر يمدح يحيى الشوبجي والد الشهداء الثلاثة

الضالع - الخليج 365

مدح الشاعر مطيع المردعي في شعره القائد المناضل يحيى الشوبجي، وأبنائه الشهداء.

 

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص الشعر الذي مدح فيه الشاعر القائد الشوبجي:

 

((شيـــخ المجاهـديـــن))

اهداء الى فخر العروبه والعرب

والد الشهداء الثلاثه المجاهد يحيى الشوبجي

 

# مطيـــع المردعـــي

من مثل يحيى الشوبجي مافي احد

على بساط المستديره والوجــــــود

قدم ثلاثــه للوطــــن كمــــن ولــــد

ارسل في الرابع الي الجبهه يــــذود

ليت النساء من مثلما يحيــى تلــــد

او مثلما ام انــــذرت زرع الكبـــــود

الشوبجي بالكــون مثلــــه ماتجــــد

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ولا كما الضالع بلد مثلــــه يجـــــــود

شلال يستشهـد ومـــــازن يستعــــــد

في بندقـــه وامسي مرابط عالحدود

نال الشهـــــاده والبطـل انـور صعـــد

في مترســه من بعد الاثنين الاسود

واليوم يستشهـــد بها ثالث اســــــد

وارسل في الرابــع لجبهات الصمــود

لولا الاوامـــر من قيادات البلــــــــد

في ابنه الرابع من الجبهــه يعـــــود

كان الاصيل الشوبجي  بابنه  رفـــد

رابع ولـــــد من بيــــت عاشت به فهود

ايـــة مجاهـــد مثل يحيـــى مجتهـــد

بالنفس  والاولاد  جاهد  والنقـــــــود

يا كاتب التاريخ سجـــل واعتمـــد

ان البطولـــه شوبجيــــه والصمود

ون الكرامـــه ضالعيـــه للابــــــد

والشوبجي فخر العرب شامخ وطود

والجنـــه الخضراء لاولاده مــــــرد

يهناء لهــم دار السعاده والخلـــــود

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