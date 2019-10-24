ذمار.. مليشيا الحوثي تقتحم مسجدا وسط المدينة وتختطف الإمام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، الخميس 24 أكتوبر /تشرين الأول 2019م، مسجداً ومركزاً لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ذمار وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مجموعة مسلحة من عناصر المليشيات الحوثية اقتحمت،، مسجد طرفة الحنايا المعروف بمسجد ومركز الإمام الشوكاني الكائن في الدائري الغربي بمدينة ذمار.

وأكدت المصادر، أن المليشيات اعتقلت إمام وخطيب المسجد الشيخ عبدالملك بن قائد الريسي، المعروف بـ "البحري"، وأفرجت عنه ظهر اليوم بعد ساعات من احتجازه.

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ولم تفرج المليشيات عن "البحري" إلا بعد تعهد خطي بترك وإخلاء المسجد والمنزل التابع للمسجد والذي يسكن فيه البحري، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.

وبحسب المصادر فإن المليشيات سيطرت على المسجد وفرضت خطيباً وآخر إماماً للمسجد من عناصرها المنتمين للسلالة ذاتها.

يذكر أن مسجد طرفة الحنايا، المعروف بمسجد الإمام الشوكاني، يوجد فيه مركز لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، وسبق أن فرضت المليشيات خطيباً حوثياً عليه قوبل بالرفض وخروج جميع المصلين.