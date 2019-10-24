صنعاء.. مليشيا الحوثي تجبر التجار على دعم احتفالها بالمولد النبوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، اتاوات، وجبايات تعسفية، على ملاك المحلات التجارية الصغيرة تحت ذريعة دعم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.



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وذكرت مصادر محلية، "أن ميليشيا الحوثي نفذت حملة واسعة، ضد أصحاب المحلات التجارية الصغيرة واجبرتهم على دفع مبالغ مالية سعيا منها إلى ابتزازهم تحت مسمى إحياء المولد النبوي".

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية، فرضت على أصحاب المحلات التجارية الصغيرة دفع مبالغ 10 ألف؛ دعماً للاحتفال، بذكرى المولد النبوي الشريف.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتخذ من هذه المناسبة فرصة لنهب أموال الناس، وابتزاز أصحاب المحلات التجارية.