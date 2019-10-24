شكرا لبحثكم عن خبر في ذكرى المولد النبوي هذا ما أقره الحوثيون على التجار في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر الحوثين قرارات صارمة لأصحاب المراكز والمولات التجارية والمطاعم الكبرى بصنعاء (شمال اليمن). وقالت مصادر مطلعة أن الحوثيين والموظفين الموالين لهم أبلغوا مالكي المراكز والمولات التجارية والمطاعم الكبرى في الشوارع الرئيسة بسرعة طلاء الرصيف أمام محالهم التجارية باللون الأخضر وشراء القصاصات الخضراء والبيضاء ونشرها استعداداً لإحياء فعاليتها السياسية ذكرى المولد النبوي 1441هـ

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