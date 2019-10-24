شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيين يعلنون انشقاق سبعة من القيادات العسكرية الموالية للشرعية (الاسماء) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت ميليشيا الحوثي المتمردة انشقاق عدد من القيادات العسكرية الموالية للجيش اليمني في اليمن و وصولهم الى صنعاء.
وقال القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي إن سبعة من القيادات العسكرية الموالية للحكومة الشرعية باليمن اعلنت انشقاقها وانضمت الى ميليشيا الحوثيين بصنعاء .
وقال البخيتي في منشور على صفحته في فيسبوك : "تشرفت اليوم بلقاء كوكبة من العائدين لحضن الوطن وهم:
١- العميد محمد غانم الحميري، قائد اللواء الخامس عروبة المنطقة الثالثة مأرب.
٢- ملازم أول نوح الحدا، استخبارات طارق عفاش جبهة الساحل الغربي.
٣- ملازم أول اياد العميسي، استخبارت طارق عفاش جبهة الساحل الغربي.
٤- يحيى البخيتي جبهة الساحل الغربي.
٥- عبد القادر حرمل، اللواء الخامس حراس الجمهورية جبهة الساحل الغربي.
٦- محمد المرهبي، اللواء الأول حراس الجمهورية جبهة الساحل الغربي.
٧- عبده عبدالله قحطان اللواء الخامس عروبة المنطقة الثالثة مأرب".
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد بعض الجبهات تراجع ما فسره بعض المراقبون سببا اعطى دافعا قويا للكثير من قياداتها للانشقاق
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