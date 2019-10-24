شكرا لبحثكم عن خبر دفن 39 جثة مجهولة الهوية في لحج والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية في لحج ان ادارة مستشفى ابن خلدون العام تستعد لدفن عدد من الجثث التي تتواجد في ثلاجة المستشفى منذ فترة طويلة.
وقالت المصادر إن عملية دفن 39 جثة في إحدى مقابر لحج تأتي كإجراء لإفراغ الثلاجة التي تزدحم بالجثث.
وأضافت المصادر أن الجثث التي سيتم دفنها تعود لأشخاص مجهولي الهوية، بالإضافة إلى العديد من الجثث التي تعود لأشخاص أفارقة، مبينةً أن عملية دفن الجثث تأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة.
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