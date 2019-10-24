تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم الخميس، الموافق 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ، وهي كالتالي:

رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيئون. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1345 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول : 1730 مساء. Advertisements رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0645 صباحا. رقم الرحله : 640. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 649. خط الرحله : عمان - عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع :1830 مساء. الوصول: 2100 مساء.

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