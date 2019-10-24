شكرا لبحثكم عن خبر ”المورم” يدفع بقاضِ يمني الى خلف القضبان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة إب، الاربعاء، أن الخلافات بين السلطات القضائية ومليشيا الحوثي على "جبل المورم" قادت أحد القضاة الى خلف القضبان.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أنه "تم توقيف القاضي مراد القادري، في سجن نيابة المحافظة ومن ثم تم إحالته مغرب أمس الثلاثاء الى سجن البحث الجنائي بزعم وقوفه مع المواطنين المدعين ملكيتهم لجبل المورم".

وأشارت المصادر الى أنه لم يمر عام أسود على كثير من المحامين والقضاة وأمناء السر في المحاكم، كالأعوام الأخيرة التي بلغت فيها الانتهاكات التي طالت رجال القانون والعدالة ذروتها.

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وأرجعت المصادر أن ذلك يأتي في ظل تقاعس وتغاضي الجهات النقابية والحقوقية المعنية الحكومية والمجتمعية، عن مثل هذه الانتهاكات التي تطال رجال القانون والقضاء في اليمن بشكل عام ومحافظة إب على وجه الخصوص.

وبينت المصادر أن محامون وقضاة ورجال قانون يعيشون في جحيم الخلافات والصراعات الشخصية بين ممثلي السلطات القضائية والنيابية على التباب والجبال في المحافظة، و بدعم من نافذي المليشيا يتم الزج بالنزيهين الى السجون دون يحرك أحد ساكن.

وكانت مدينة إب شهدت اشتباكات راح ضحيتها قتلى وجرحى على خلفية محاولة مليشيا الحوثي الاستحواذ على جبل المورم خلال الايام الماضية.